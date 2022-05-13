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Лабораторная мебель

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Лабораторная мебель в Новосибирске

Мебель для лаборатории используется для организации комфортной работы специализированных медучреждений. Её цель создать безопасные условиях при работе с химическими веществами, исключая нарушение санитарных норм и риск здоровью.

Для соблюдения технических характеристик лабораторной мебели не подходит деревянная классическая фурнитура. При производстве используется стойкие к химическим воздействиям материалы. Из профильной трубы сооружается прочный металлический каркас, не рабочая поверхность - из холоднокатаной стали со специализированным покрытием, а рабочая - с керамогранитным, ламинированным, нержавеющим покрытием.

Каталог компаний включает в себя актуальные инновационные решения:

  • Шкафы для хранения;
  • Вытяжные лабораторный шкафы;
  • Столы, стулья;
  • Лабораторные столы мойки;
  • Лабораторная стеллажи, тумбы.

Компания "Мебель ESD" предлагает купить мебель для лаборатории в Новосибирске от производителя для улучшения качества работы сотрудников медучреждений.

Советы по выбору

Подбирая мебель необходимо учитывать специфику работы, площадь помещения и количество работников. Также обратить внимание на используемые реактивы, жидкости, растворители. Перед тем, как купить лабораторную мебель определите нагрузку, которая будет на нее возложена. Физические характеристики оборудования, а именно вес, выделяемая температура, уровень вибрации, тоже следует учесть. От этого зависит окончательный вариант материалов для изготовления.

Производитель гарантирует качество сборки и надежность своей продукции. Интернет-магазина компании предлагает конкурентные цены и оперативную доставку в любой город. Стоит всего лишь заказать лабораторную мебель и в течении нескольких минут специалист вам перезвонит для уточнения всех деталей.

Шкафы вытяжные серии Sovlab 900 ШВКп, Рабочая поверхность: Керамическая плитка, Ширина, мм: 940, Глубина, мм: 750, Высота, мм: 2050
79 531 руб.
(в т.ч. НДС)
021136
Шкафы вытяжные серии Sovlab 900 ШВКп
Типобщего назначения Рабочая поверхностьКерамическая плитка Ширина, мм940 Глубина, мм750 Высота, мм2050
Стул промышленный пенополиуретановый ПС-1, Исполнение: общепромышленное
13 140 руб. 12 746 руб.
(в т.ч. НДС)
01366
Стул промышленный пенополиуретановый ПС-1
Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиПенополиуретан Размер сидения460x425 мм Размер спинки410x310 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаПластиковая ЦветЧерный
Стул Treston Ergo 20PU стандартный, Исполнение: общепромышленное
23 582 руб.
(в т.ч. НДС)
011437
Стул Treston Ergo 20PU стандартный
EAN-код4016849587400 Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиПолиуретан ОсобенностиС мягкими двойными колесами с тормозами (при разгрузке) Размер сидения440x410 мм Размер спинки420x380 мм Регулировка сидения по высотеда
Лабораторный стул T-200/200 ESD, Диапазон регулировки высоты: 430-630, Цвет: Серый
18 450 руб.
(в т.ч. НДС)
01737
Лабораторный стул T-200/200 ESD
Размер сидения470x420 мм Материал обивкиТкань с вкраплениями токопроводящих нитей Размер спинки450x500 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ЦветСерый Вес7 кг
Стул антистатический ПС-1 ESD, Исполнение: антистатическое (ESD)
22 090 руб. 21 427 руб.
(в т.ч. НДС)
01357
Стул антистатический ПС-1 ESD
Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиМягкий пенополиуретан с ESD-свойствами Размер сидения460x425 мм Размер спинки410x310 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ЦветЧерный
Лабораторный стул T-100/200 ESD
17 750 руб.
(в т.ч. НДС)
01725
Лабораторный стул T-100/200 ESD
Размер сидения470x390 мм Материал обивкиТкань с вкраплениями токопроводящих нитей Размер спинки400x420 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ЦветСиний Вес7 кг
Шкаф для хранения химических реактивов СОВЛАБ-400 ШР, Ширина, мм: 400, Глубина, мм: 560, Высота, мм: 1900
14 171 руб.
(в т.ч. НДС)
022227
Шкаф для хранения химических реактивов СОВЛАБ-400 ШР
Диаметр воздуховодов100 мм Ширина, мм400 Глубина, мм560 Высота, мм1900
Стол-тумба с электрикой 1200x600x850 мм, 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой, раб. поверхность - Нержавеющая сталь, Тип тумбы: 2+4 стандартных ящика+1 малый+1 большой, Рабочая поверхность: Нержавеющая сталь
78 800 руб.
(в т.ч. НДС)
025547
Стол-тумба с электрикой 1200x600x850 мм, 2 ящика + 4 ящика + 1 малый + 1 большой, раб. поверхность - Нержавеющая сталь
Кол-во ящиков8 шт Тип направляющих выдвижных ящиковтелескопические Полное выдвижение ящиковесть Опоры винтовые регулировочныеда Тип тумбы2+4 стандартных ящика+1 малый+1 большой Рабочая поверхностьНержавеющая сталь Опорные элементына ножках
Стул антистатический СПА-5 ESD
23 600 руб. 22 892 руб.
(в т.ч. НДС)
01362
Стул антистатический СПА-5 ESD
Материал обивкиПолиуретан с тонким токопроводящим слоем Максимальная нагрузка150 кг Размер сидения440x400 мм Размер спинки390x320 мм КрестовинаХромированная ЦветЧерный
Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 900x400x1980, серый металл, Цвет: Темно серый RAL 7012, Опорные элементы: без опор, Ширина, мм: 900, Глубина, мм: 400, Высота, мм: 1980
33 678 руб.
(в т.ч. НДС)
025551
Стеллаж универсальный 6 полок с бортиком 900x400x1980, серый металл
Количество полок6 Нагрузка на полкудо 30 кг Шаг регулирования высоты полок150 мм Опорные элементыбез опор ПоставляетсяВ разобранном виде Тип покрытияЭпоксидно-порошковая эмаль ЦветТемно серый RAL 7012
Лабораторный стул Gema
26 590 руб.
(в т.ч. НДС)
01723
Лабораторный стул Gema
Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиПенополиуретан Размер сидения460х450 мм Размер спинки305х400 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ЦветЧерный
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-800/5 (800х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки, Ширина, мм: 800, Глубина, мм: 500, Высота, мм: 1950
36 261 руб.
(в т.ч. НДС)
024001
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-800/5 (800х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки
Диаметр воздуховодов100 мм Количество полок4 Ширина, мм800 Глубина, мм500 Высота, мм1950
Кольцо опорное КО
3 760 руб.
(в т.ч. НДС)
01353
Кольцо опорное КО
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-400/5 (400х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки, Ширина, мм: 400, Глубина, мм: 500, Высота, мм: 1950
46 129 руб.
(в т.ч. НДС)
023997
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-400/5 (400х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки
Диаметр воздуховодов100 мм Количество полок4 Ширина, мм400 Глубина, мм500 Высота, мм1950
Антистатический полиуретановый лабораторный стул T-330/200 ESD
19 800 руб.
(в т.ч. НДС)
01745
Антистатический полиуретановый лабораторный стул T-330/200 ESD
Материал обивкиМягкий пенополиуретан с ESD-свойствами Размер сидения490x470 мм Размер спинки480x340 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ПоставляетсяВ разобранном виде ЦветЧерный
Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов Mod. - ШП-800/4 (800х400х1950 мм), Ширина, мм: 800, Глубина, мм: 400, Высота, мм: 1950
Цена по запросу.
Бесплатный номер: 8 800 600-43-26
024012
Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов Mod. - ШП-800/4 (800х400х1950 мм)
Ширина, мм800 Глубина, мм400 Высота, мм1950
T-310 ESD, Антистатический полиуретановый лабораторный стул, Диапазон регулировки высоты: 430-630
19 800 руб.
(в т.ч. НДС)
01743
T-310 ESD, Антистатический полиуретановый лабораторный стул
Материал обивкиМягкий пенополиуретан с ESD-свойствами Размер сидения430x400 мм Размер спинки390x320 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ПоставляетсяВ разобранном виде ЦветЧерный
Кресло Treston Ergo 22, полиуретан, черный
25 805 руб.
(в т.ч. НДС)
015057
Кресло Treston Ergo 22, полиуретан, черный
EAN-код4016849878263 Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиПолиуретан ОсобенностиС мягкими двойными колесами с тормозами (при разгрузке). Обивка: Новый супермягкий пенополиуретан SoftTouch. Регулировка высоты спинкиДа Регулировка наклона сиденьяДа Регулировка сидения по высотеда
Шкаф вытяжной для выпаривания кислот Моd. -1200 ШВКС Кп (1265х750х2370 мм, керамика), Рабочая поверхность: Керамическая плитка, Ширина, мм: 1265, Глубина, мм: 750, Высота, мм: 2370
229 829 руб.
(в т.ч. НДС)
021178
Шкаф вытяжной для выпаривания кислот Моd. -1200 ШВКС Кп (1265х750х2370 мм, керамика)
Типдля выпаривания кислот Рабочая поверхностьКерамическая плитка Ширина, мм1265 Глубина, мм750 Высота, мм2370
Стул антистатический СТА-1 ESD
22 030 руб. 21 369 руб.
(в т.ч. НДС)
01351
Стул антистатический СТА-1 ESD
Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиТкань с вкраплениями токопроводящих нитей Поверхностное сопротивление1 МОм Размер сидения450x405 мм Размер спинки380x300 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-900/5 (900х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки, Ширина, мм: 900, Глубина, мм: 500, Высота, мм: 1950
46 390 руб.
(в т.ч. НДС)
024003
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-900/5 (900х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки
Диаметр воздуховодов100 мм Количество полок4 Вес80 кг Ширина, мм900 Глубина, мм500 Высота, мм1950
Стул антистатический СПА-2 ESD
26 050 руб. 25 268 руб.
(в т.ч. НДС)
01360
Стул антистатический СПА-2 ESD
Максимальная нагрузка120 кг Материал обивкиПолиуретан с тонким токопроводящим слоем Размер сидения450x430 мм Размер спинки420x300 мм Регулировка угла наклона спинкида КрестовинаХромированная ЦветЧерный
Химический вытяжной шкаф 1265х700х2430, Керамика К-12, серии ECO, Рабочая поверхность: Бесш. хим. и термост. керамика К-12(К), Ширина, мм: 1265, Глубина, мм: 700, Высота, мм: 2430
95 355 руб.
(в т.ч. НДС)
024123
Химический вытяжной шкаф 1265х700х2430, Керамика К-12, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьБесш. хим. и термост. керамика К-12(К) Ширина, мм1265 Глубина, мм700 Высота, мм2430
Химический вытяжной шкаф 1265х900х2430, Labgrade, серии ECO, Рабочая поверхность: Labgrade, Ширина, мм: 1265, Глубина, мм: 900, Высота, мм: 2430
199 274 руб.
(в т.ч. НДС)
021164
Химический вытяжной шкаф 1265х900х2430, Labgrade, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьLabgrade Ширина, мм1265 Глубина, мм900 Высота, мм2430
Химический вытяжной шкаф 965х700х2430, Labgrade, серии ECO, Рабочая поверхность: Labgrade, Ширина, мм: 965, Глубина, мм: 700, Высота, мм: 2430
89 191 руб.
(в т.ч. НДС)
021155
Химический вытяжной шкаф 965х700х2430, Labgrade, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьLabgrade Ширина, мм965 Глубина, мм700 Высота, мм2430
Химический вытяжной шкаф 1265х700х2430, Labgrade, серии ECO, Рабочая поверхность: Labgrade, Ширина, мм: 1265, Глубина, мм: 700, Высота, мм: 2430
166 063 руб.
(в т.ч. НДС)
021162
Химический вытяжной шкаф 1265х700х2430, Labgrade, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьLabgrade Ширина, мм1265 Глубина, мм700 Высота, мм2430
Химический вытяжной шкаф 1865х700х2430, Керамическая плитка, серии ECO, Рабочая поверхность: Керамическая плитка, Ширина, мм: 1865, Глубина, мм: 700, Высота, мм: 2430
203 223 руб.
(в т.ч. НДС)
021150
Химический вытяжной шкаф 1865х700х2430, Керамическая плитка, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьКерамическая плитка Ширина, мм1865 Глубина, мм700 Высота, мм2430
Химический вытяжной шкаф 1565х800х2430, Керамика К-12, серии ECO, Рабочая поверхность: Бесш. хим. и термост. керамика К-12(К), Ширина, мм: 1565, Глубина, мм: 800, Высота, мм: 2430
113 212 руб.
(в т.ч. НДС)
024127
Химический вытяжной шкаф 1565х800х2430, Керамика К-12, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьБесш. хим. и термост. керамика К-12(К) Ширина, мм1565 Глубина, мм800 Высота, мм2430
Химический вытяжной шкаф 1265х700х2430, Керамическая плитка, серии ECO, Рабочая поверхность: Керамическая плитка, Ширина, мм: 1265, Глубина, мм: 700, Высота, мм: 2430
156 837 руб.
(в т.ч. НДС)
021148
Химический вытяжной шкаф 1265х700х2430, Керамическая плитка, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьКерамическая плитка Ширина, мм1265 Глубина, мм700 Высота, мм2430
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-600/5 (600х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки, Ширина, мм: 600, Глубина, мм: 500, Высота, мм: 1950
32 393 руб.
(в т.ч. НДС)
023999
Шкаф для хранения химических реактивов Mod. - ШР-600/5 (600х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки
Диаметр воздуховодов100 мм Количество полок4 Ширина, мм600 Глубина, мм500 Высота, мм1950
Химический вытяжной шкаф 965х800х2430, Керамическая плитка, серии ECO, Рабочая поверхность: Керамическая плитка, Ширина, мм: 965, Глубина, мм: 800, Высота, мм: 2430
156 566 руб.
(в т.ч. НДС)
021151
Химический вытяжной шкаф 965х800х2430, Керамическая плитка, серии ECO
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьКерамическая плитка Ширина, мм965 Глубина, мм800 Высота, мм2430
Химические вытяжные шкафы серии ECO 900-9 ШВМLg, Рабочая поверхность: Labgrade, Ширина, мм: 965, Глубина, мм: 900, Высота, мм: 2430
180 210 руб.
(в т.ч. НДС)
021161
Химические вытяжные шкафы серии ECO 900-9 ШВМLg
Типдля органического синтеза Рабочая поверхностьLabgrade Ширина, мм965 Глубина, мм900 Высота, мм2430
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