Лабораторная мебель в Новосибирске
Мебель для лаборатории используется для организации комфортной работы специализированных медучреждений. Её цель создать безопасные условиях при работе с химическими веществами, исключая нарушение санитарных норм и риск здоровью.
Для соблюдения технических характеристик лабораторной мебели не подходит деревянная классическая фурнитура. При производстве используется стойкие к химическим воздействиям материалы. Из профильной трубы сооружается прочный металлический каркас, не рабочая поверхность - из холоднокатаной стали со специализированным покрытием, а рабочая - с керамогранитным, ламинированным, нержавеющим покрытием.
Каталог компаний включает в себя актуальные инновационные решения:
- Шкафы для хранения;
- Вытяжные лабораторный шкафы;
- Столы, стулья;
- Лабораторные столы мойки;
- Лабораторная стеллажи, тумбы.
Компания "Мебель ESD" предлагает купить мебель для лаборатории в Новосибирске от производителя для улучшения качества работы сотрудников медучреждений.
Советы по выбору
Подбирая мебель необходимо учитывать специфику работы, площадь помещения и количество работников. Также обратить внимание на используемые реактивы, жидкости, растворители. Перед тем, как купить лабораторную мебель определите нагрузку, которая будет на нее возложена. Физические характеристики оборудования, а именно вес, выделяемая температура, уровень вибрации, тоже следует учесть. От этого зависит окончательный вариант материалов для изготовления.
Производитель гарантирует качество сборки и надежность своей продукции. Интернет-магазина компании предлагает конкурентные цены и оперативную доставку в любой город. Стоит всего лишь заказать лабораторную мебель и в течении нескольких минут специалист вам перезвонит для уточнения всех деталей.